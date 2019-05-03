台大五四運動百年展惹議 學生齊批為校內當權者擦脂抹粉

2019-05-03 20:50

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校史館在近日開幕的「五四運動百周年紀念展覽」引發爭議，包括台大學生會、研究生協會、文學院學生會、生物資源暨農學院、法律學院學生會、歷史學系學生會、社會學系學生會、哲學系學生會、人類學系學生會及台大意識報連署發出共同聲明，抨擊校史館的展覽成為校內的當權者擦脂抹粉的語言，實有愧述史者之責，呼籲台大校史館不要偏頗呈現多元假象。

聲明表示，台大校史館在近日開幕的「五四運動百周年紀念展覽」中，陳列台大校史中歷次使用「五四運動」符號舉辦的「新五四運動」。其中一塊展板指涉發生於2018年5月的「新五四運動」，內容包括：「訴求『大學自主與自治』」、「挪用『五四運動』之名，將五四運動、對抗外國強權轉化為校園對抗校內機關，在2018年5月，校園內針對該議題正、反方的各種訴求及聲音得以各自展現，也反映當代校園內對多元意見的發聲與包容。

學生會等團體質疑，2018年5月在台大發生的「新五四運動」，在許多面向於這塊展板中被忽視與扭曲。「大學自主」起於戒嚴時代，學者與學生訴求擺脫黨國政治力干預的口號，於2018年的新五四運動時，被諸如「台大自主聯盟」等主張「校園可以自外於社會監督」的校內特定勢力挪用。當時「台大自主聯盟」及許多校外人士可以無拘無束的隨意在校園各處掛設布條，反觀主張校長遴選程序不合法的學生掛設布條卻被駐警隊火速拆除，「台大自主聯盟」以非正常程序借用會議室、傅鐘廣場或椰林大道乃至其他團體難以借用的行政大樓前廣場，並佔用沒有借用的場地，還用校內單位如歐盟中心的資源宣傳。上述再再顯示自主聯盟主張的「自主」，是一個「有一些人特別自主」的校園。

學生們抨擊，在這個過程中，許多意見沒有發聲的機會。校史館的展覽成為校內的當權者擦脂抹粉的語言，實有愧述史者之責。他們呼籲校史館不僅要反省自身的角色與責任，且要直面歷史書寫的權力問題。校史館應在這次展覽中並陳所謂的「新五四運動」中台大校方行政不中立、放任特定立場者大鳴大放，而其他人只能備受打壓的事實，並且清楚說明這次策展的偏頗內容之責任歸屬。求真而且面對錯誤，才是紀念五四運動，應該保持的態度。

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