腦麻「飛輪女孩」2指彈琴 獲周大觀熱愛生命獎學金

2019-05-03 23:22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕女大生出生時即缺氧導致腦性麻痺，但她不受身體障礙禁錮，成長途中活出自信，更幫助他人，獲頒2019周大觀熱愛生命獎學金。

中山大學社會系四年級學生陳怡然罹患先天性腦性麻痺，從小為了鍛鍊肌肉，忍痛以兩指學彈鋼琴及繪畫，儘管行動不便、說話困難，仍力拚身障生甄試考上中山，還創立粉絲專頁「飛輪女孩」鼓舞身心障礙友人。

陳怡然領獎後說，父母教育民主，從小鼓勵朝興趣發展，國二時鋼琴優美樂音吸引，學琴4年，每天苦練超過2小時，靠著左右手「一指神功」，僅用「兩指」演奏完成小步舞曲，曲畢獲得如雷掌聲。

陳怡然說，曾因無法上體育課，只能坐在教室，也因答題速度比同學慢，課業落後感到挫折失落，但並未放棄自我，堅持按照自我腳步，持續朝目標邁進。

就讀中山大學期間，陳怡然參加海外特派員國際新聞人才培訓營，勤奮努力拿下「最佳學習獎」。她說，從小受母親鼓勵「可以做得到，只是需要多一點時間，」領悟到堅持才能看到自我價值，活出生命光彩。

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