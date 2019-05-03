乾咳不止 竟是兇猛腎病作怪

2019-05-03 22:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕久咳不癒，竟是腎臟出問題！陳姓婦人乾咳數月，以為感冒，但吃藥一直沒好，還發現有貧血、血尿、蛋白尿，腎功能只剩20%，做穿刺檢查竟罹患少見的「新月型腎絲球腎炎」未及時對症治療，半年洗腎機率高達9成。

中山醫學大學附設醫院腎臟科主任張浤榮指出，新月型腎絲球腎炎是免疫疾病，發生原因不明，是病程快速進展性的腎絲球腎炎，腎功能會迅速喪失，通常在3個月內腎絲球過濾率就會下降一半，病程兇猛，陳婦也因此免疫疾病導致全身性發炎，侵犯到肺部，導致咳嗽不止。

張浤榮說，一顆腎臟是由1百萬顆腎絲球組成，腎絲球密佈微血管，過濾血液毒素排尿，一旦罹患新月型腎絲球腎炎，微血管排列呈現如新月彎刀形狀，白血球、紅血球會從腎絲球漏出，無法過慮，出現蛋白尿（泡泡尿）、血尿、貧血。

現在72歲的陳婦在10年前乾咳好幾個月就醫，檢查發腎功能分數（腎絲球過濾率）只剩不到20（正常值為100至120）加上有蛋白尿、貧血等，一般會認為是慢性腎衰竭，但做超音波檢查卻沒有腎衰竭會有的腎萎縮，而且腎臟還偏大。

張浤榮進一步為陳婦做腎臟穿刺檢查，腎絲球中有新月形狀，確診新月型腎絲球腎炎，經免疫抑制劑治療半年，修復腎絲球，陳婦的腎功能回復到正常54分，免受洗腎之苦，追蹤10年至今仍維持正常。

張浤榮提醒，如果久咳一段時間找不到原因，但有泡泡尿、貧血、血尿，甚至咳血就要注意可能腎臟出問題。

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