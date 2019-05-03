「看到寶貝笑容就滿足了」 19歲小媽媽吃泡麵22K獨力養兒

2019-05-03 20:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕只要看到寶貝兒子的笑容就很滿足！小媽媽「佳佳」17歲時與男友分手後，發現懷孕4個半月，愛孩子的她決定生下，獨力撫養，更勇敢面對兒子「寶貝」生病開刀，去年底她終於找到工作，雖然僅22K，自己得常吃泡麵，仍不以為苦。勵馨基金會今天為寶貝舉辦抓周禮，佳佳抱著「寶貝」滿是有子萬事足的母愛光輝，感動現場所有人。

剛滿19歲的佳佳說，與小1歲的男友分手後才發現懷孕，愛孩子的讓她很想擁有自己的孩子與陪伴，決定生下，雖然男友不要孩子，媽媽也一度不諒解要出養，後來仍支持她的決定，她也告訴自己「我是小媽媽，但我努力成為好媽媽！」

由於家中經濟和環境不佳，佳佳在懷孕6個月休學，住進勵馨基金會的春菊馨家園待產，兒子生下後不久卻發現有水腎和雙側疝氣，她為母則強，在基金會協助下，一路陪兒子開刀養病，去年底她終於找到工作，擔任食品包裝員。

只要看到「寶貝」的笑容，就很滿足、非常開心！佳佳一臉稚氣，抱著寶貝卻是有子萬事足的滿足，寶貝也是抱著佳佳黏TT。佳佳說，「自己年紀小，但當媽媽馬上就上手」，母子情深，她也說，完全不會後悔生下寶貝，現在只想全心全意顧孩子。

佳佳與在早餐店打工的母親同住，白天工作，將寶貝交給保母，晚上就接回家自己照顧，22K的薪水支付保母費和奶粉尿布錢，所剩無幾，常吃泡麵果腹，日子辛苦，她卻甘之如飴，迎接寶貝滿周歲，她也存了很久的錢，母子到親子民宿和餐廳共度生日。

佳佳也其他少女分享心路歷程「做什麼事之前及未來的路都要想清楚，尤其是交男朋友。」對於母親節願望，只希望能趕快找到待遇更好的工作，養育寶貝快樂長大，家住南投的她希望，能找到公托，減輕經濟負擔。

下週日就是母親節，台中勵馨基金會的春菊馨家園是中部地區唯一合法提供非預期懷孕媽媽的待產安置機構，也提供不幸少女的庇護安置，15年來共安置169人，迎接超過130個寶寶。

勵馨基金會本月在台中女兒館舉辦愛的印記藝術創作展，由春菊馨家園工作人員，帶著孩子創作，訴說生命故事，也邀請民眾幫助等待收養孩子成長，募款所得將將成為勵馨服務的基金，也讓勇敢承擔責任的媽媽希望，支持小腳ㄚ的奶粉、尿布、健保醫療費、保母托育費等，完成小腳丫愛的接力賽。

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