假消息！謠傳芒果銷港打亂行情 屏縣府喊告

2019-05-03 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣長潘孟安4月23日親自把愛文芒果送上貨櫃，以40呎的貨櫃採海運出貨到香港；有1名自稱是香港的貿易水果商卻指出，屏東縣政府用補助款買下芒果，給貿易商海運出貨，商人只需負擔海運費用，打亂芒果銷價；屏縣府對此喊告。

潘孟安4月23日表示，屏東芒果產期最早，今年又大又漂亮品質極佳，他很有信心在外銷通路上出現大幅成長，像「餵芒果喝牛奶」而生產的盧家芒果，除了早已固定外銷日本60噸，外銷香港也從去年10噸一舉暴增到25噸，產季末期預計還要再訂走25噸，這也是屏東愛文首度以40呎的貨櫃採海運出貨，未來還要銜接台南愛文的產期，幫助台灣芒果在國際打出名號。

自稱是香港貿易水果商的鄉民，2日在批踢踢實業坊發文表示，「我是香港的水果貿易商，和很多台灣農民做配合，這批芒果，前兩日到了香港批發市場，這是屏東縣政府用補助款買下的芒果，然後給貿易商海運出貨，等於貿易商幾乎是只要負擔海運成本，現在搞得台灣芒果在外銷市場價錢大亂，去年外銷到香港，最小的果至少都可以賣到三百五港幣以上，現在幾乎都不到兩百五港幣的批發價，政府跟特定農民買芒果在（再）給特定廠商，新聞確實炒得很漂亮，是誰得利我就不知道了。」

屏東縣政府農業處對此澄清「絕無此事，是未經證實之不實消息」，將對散布不實謠言的人循法律管道解決，縣府強調，屏東縣芒果迄今已出口近117公噸，外銷實力不容小覷，現在傳出莫須有謠言不僅影響國人信心，更是嚴重打擊芒果農民背後辛苦努力的成果，在此呼籲民眾不實消息，莫以訛傳訛。

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