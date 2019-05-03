桃空職工抗議入廠調查報告不公 長榮批：工會刻意模糊

2019-05-03 19:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今天赴桃園市政府，抗議桃園市勞動局調解委員會入廠調查報告結論不公，長榮航空回應，入廠調查長榮航空日支費結構，其目的在確定長榮航空於調解會的說明是否屬實，查核當天除主任調解委員及勞方調解委員外，另有2位政府指派的會計師，及桃空職工指派的1名理事及1名會員代表出席，並無資方調解委員在場；調查報告出爐後，桃空職工刻意模糊原先調查目的是看日支費結構的差異，反而質疑屬於薪資的「飛行加給」。

桃空職工與長榮航空公司針對提高日支費、改善過勞航班、建立制衡威權資方的團結工會（禁搭便車、勞工董事）等訴求，進行協商無共識，進入勞資爭議調解，桃園市勞動局調解委員會在調解過程中，也入廠調查長榮航空日支費結構，並於4月29日發布調查結果。

桃空職工說，桃園市勞動局調解委員會針對提高日支費訴求，提出要「進入長榮航空公司進行調查」，調查長榮航空到底有沒有調高的空間？工會鑑於非所有委員皆孰悉航空業生態與勞動條件，特別於4月16日入廠調查前夕，至桃園市政府前召開記者會，提醒桃園市政府入廠調查的四大方向應評估長榮航營運表現、過勞航班問題、禁搭便車國內外實施狀況、國內外勞工董事設置情形，然而桃園市政府於4月29日晚間發出的調查報告結論卻是「長榮航空日支費沒有比華航少」，工會認為有失公允、立場偏頗。

長榮航空則說，入廠調查與第3次調解時間僅相差1日，因此在4月17日第三次調解時，調解委員建議於入廠調查報告出爐後，再進行第4次調解，但工會卻認為沒有必要，但卻在今日質疑調解委員在程序上的瑕疵，其動機及用意實令人不解。長榮航空說，日支費補貼空服員停留外站的餐費、雜費，此費用不是薪資，因此並不用課稅，公司現行每小時新台幣90元日支費，除飯店早餐已由公司支付餐費外，換算下來空服員平均每頓餐費約台幣1600元至2000元，每月平均支領超過2萬元，是否不敷使用可受公評。

長榮航空說，台灣各行各業的薪資福利待遇結構及計算方式迥異，同性質行業也可能因勞資聘僱條件不同而有差異，然而桃空職工以偏概全，刻意用單一項目做比較，不願意接受國內兩大航空公司空服員年收入幾乎沒有差距的事實，並以不實指控混淆大眾視聽。

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