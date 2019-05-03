成績輝煌 薇閣高中6人正取台大醫學系

2019-05-03 16:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣大學昨天放榜，台北市私立薇閣高中成績亮眼！截至目前為止共69人次正取台大各系，其中6人正取台大醫學系，此外6人正取陽明醫學系，加上北醫、長庚、馬偕、中山、中國、國防各大學醫學系，目前共26人錄取醫學系，另有備取學生還在等待16日的統一分發。

薇閣高中表示，今年通過第一階段篩選的人數暴增，台大醫學系今年個人申請共有50個名額，薇閣高中學生佔1/10，再加上1位公費生，其中數學資優班張立揚正取台大醫第1名，黃詠昀公費生正取第2，徐凡軒正取第4，邱楷納正取第7，前10名中就有4位薇閣高中的學生。

數理資優班張立揚以滿級分正取台大醫學系榜首、正取陽明醫學系，張立揚的父親是一位腎臟科醫師，他平時常與父親討論醫療的現況。張立揚得知放榜成績第一時間，立刻打給人在開會的父親報喜，電話另一頭的張爸爸淡定說「「我一點都不意外！」」還叮囑張立揚要恭喜其他錄取的同學。

另一位數理資優班同學邱楷納表現同樣突出，同時錄取台大醫、陽明醫、長庚醫三所醫學系，昨日台大醫學系放榜，但他人正在生物奧林匹亞國手選拔決選營，校方代為受訪指出，邱楷納來自醫界世家，父親是醫檢師，母親是開刀房護理師，阿姨是急診醫師，未來他想投入癌症的研究及治療，成為一位「醫師科學家」，因為醫生救的人有限，但科學家可以不斷發明新藥救更多人。

家住桃園的熊若安過去6年來，每天光通勤就要1.5小時以上，這樣的生活經驗也讓她培養出堅強的耐力與意志力，今年以繁星推薦錄取陽明醫學系。熊若安說，因為一本書中的一句話：「學會死亡，你就學會活著」，開啟了她對生死議題的關懷，並向內心探求生命的意義何在，課餘時間在馬偕醫院安寧基金會擔任志工，期許自己成為能帶給別人溫暖的醫生。

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