為母則強！不畏殘疾讀完大學 獲頒「圓夢巨人」

2019-05-03 20:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕嚴重車禍而中度肢體障礙的饒育寧，在媽媽伴讀鼓勵下返校苦讀3年；陳心儀生產後罹患腎病，甚至得終身洗腎，她們都不畏殘疾認真求學，今年即將畢業，正修科技大學今天頒給2人「圓夢巨人」獎狀，在5月感恩月中，母女、母子相擁打氣，場面溫馨。

正修科大獲教育部深耕計畫補助辦理「夢想成真、圓夢巨人圓夢計畫」，讓弱勢學子有機會專業多元培訓，化妝品與時尚彩妝系饒育寧及進修部二技企管系陳心儀今年獲頒「圓夢巨人」。

饒育寧2013年、大一時發生嚴重車禍，造成顱內出血、腦水腫及右側癱瘓，昏迷了20餘天，從鬼門關搶救回來後，記憶力嚴重衰退，歷經長期復健，有天她哭著跟媽媽楊雅玲說，想返回學校念書，「但我能畢業嗎？」媽媽鼓勵她，「妳都能醒來，我相信一定能畢業」。

楊雅玲前3個星期都到校坐在教室走廊上伴讀，還得幫女兒聯繫同學功課內容，饒育寧因記憶力不好，將上課內容錄音下來，回家反覆聽課，咬緊牙關完成學業。

陳心儀2000年生產後免疫系統下降，罹患鉤端螺旋體病而導致腎臟萎縮，8年後面臨終身洗腎，每週需要洗3次，洗腎後身心疲憊，課程需消耗大量體力，且因腎臟病而記憶力變弱，需花更多時間記憶與學習，她卻堅持要取得大學學歷。

陳心儀說，罹病當下確實很絕望，內心充滿畏懼，但看著年幼孩子激發出強大使命感，「不能讓孩子失去我」的信念讓她撐了下來。兒子上了雄中，她覺得「能念書真好」，因而重拾書本。陳心儀就讀高醫一年級的黃姓兒子說，媽媽洗腎後還得工作、照顧他，非常辛苦。

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