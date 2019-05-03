長出好大一塊「脂肪瘤」 醫：跟血脂肪高低無關

2019-05-03 17:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕不少民眾曾發現身體上長了一塊腫塊，經診斷後是「脂肪瘤」，也讓人以為這是因血脂肪過高有關；醫師指出，脂肪瘤是細胞過度增生所致，跟血脂肪無關。而血脂肪過高會顯示在皮膚上的稱作「黃色瘤」，或稱「黃斑瘤」。

北醫附醫心臟內科醫師徐千彝指出，脂肪瘤是皮下脂肪過度增生，是一種軟組織腫瘤，絕大多數都是良性的腫瘤，「這是細胞過度增生的結果，跟血脂肪沒有關係」。

徐千彝說，脂肪瘤大多是良性的，如果不影響病患美觀，通常不需要開刀切除，端看病患需求。他指出，只要有脂肪的部位都可能生長，較常出現於軀幹或四肢，也不是血脂肪過高的警訊。

「血脂肪」是膽固醇、三酸甘油脂的總稱，也是驗血時會看的主要幾項數值。徐千彝指出，如果血脂肪過高，除了導致心血管疾病問題外，會在皮膚上顯現的是「黃色瘤」，又稱作「黃斑瘤」，這就是跟血脂肪數值異常有關。

徐千彝說，通常皮膚上出現黃色瘤的話，代表血液內血脂肪已經極高，例如總膽固醇數值破千（正常值為兩百以內）。黃色瘤和脂肪瘤外觀上差別大，通常不會誤認。

國民健康署指出，體內的膽固醇來源有兩個，四分之三來自肝臟，製造大部分身體所需的膽固醇，而四分之一從食物而來，包括動物肉類、全脂牛奶、蛋黃、家禽類、與魚類。

而有些人嗜吃甜食，當高糖、高碳水化合物食物經過消化及肝臟處理後，也會導致三酸甘油酯升高；另外，若家族中有高血脂家族病史，雖體重過輕或正常，仍有機會受到基因遺傳、飲食及環境因素而導致血脂異常。

國健署提醒，需透過抽血檢驗才能瞭解血脂狀況，若有血脂異常，可藉由生活型態及醫師處方的藥物治療，將血脂控制在適當範圍，可以降低罹患心血管疾病的風險。

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