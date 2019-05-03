自強陸橋拆除重舖 韓國瑜：還有看不見的隱形殺手

2019-05-03 18:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，有42年歷史、連結鳳山與三民區的鳳山自強陸橋完成拆除平面道路重新舖設，今天正式通車，市長韓國瑜到場視察後，語出驚人的說「還有看不見的隱形殺手！」

鳳山自強陸橋連結高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區南北往來的重要幹道，鐵路地下化後，於4月4日拆除，並以1個月時間復原為平面道路，今天下午正式通車，市長韓國瑜親臨剪綵。

韓國瑜剪綵後，親自走了一趟拆除後的平面道路，他說，陸橋拆了之後，道路重新舖設，有所有的溝都清理完畢，但還有一個「看不見的隱形殺手」就是路面下面的箱涵有破洞，希望在6月份以前儘快把他補起來，滯洪池也要清理，對於整體的防汛計劃，所有準備工作都抓的非常緊。

韓國瑜還說，他對高市新舖的路很有信心，對新的路每一條都嚴格的監督，甚至24小時監看，路面的標準都要求施工的標準，AC有10公分，給配20公分，都是最標準的，但眼睛看得到的是坑洞，看不到的箱涵破洞才是路面殺手。

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