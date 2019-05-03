元大和輔大攜手 協助108名學生逐夢

2019-05-03 16:35

〔記者林曉雲／台北報導〕元大金控、元大文教基金會與輔仁大學連續9年合作舉辦「元大輔大夢想起飛」計畫，助學金人才培育已累積協助1103人次「元大寶寶」就學，107學年第二學期申請的學生來自基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、嘉義市、高雄市等地，包括研究所1名、大專院校45名及高中職62名，合計108名學生獲得助學金。

計畫主持負責人輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心呂慈涵主任表示，依據「回鄉創生」的概念，目前來自桃園復興區的第一代「元大寶寶」們已陸續返鄉，擔任輔導學弟妹們的社工角色，透過這份傳承及培育，期盼未來「元大寶寶」們也能建構一個延伸平台，將所學回饋給同儕及親友，讓家鄉變得更美好。

元大與輔大合作的「夢想起飛」計畫，透過提供偏鄉弱勢學子獎助學金、網路一對一課輔教學的數位學伴，以及深入偏鄉學校開課冬日和夏日學堂的學習生活陪伴，從2011年推動迄今，已持續辦理9年，其中在助學金獎助專案中，有同學從高中到碩士，持續獲得元大助學金的協助，已培育72位大學生及1位碩士生。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大與輔大是一個大家庭，透過這個大家庭帶給同學們力量，進而回鄉幫助更多需要幫助的人，讓家鄉的弟弟妹妹們循著學長姐的榜樣，達到更好境界。而為幫助同學探索職涯，輔大也邀請元大規劃相關課程。

「元大職場大哉問」講座，邀請銀行、證券、人壽與期貨的4位年輕元大人，依照各別不同的工作背景如人資、業務、數位金融及後勤業務等領域，分享個人踏入職場後的心路歷程。另針對同學們生活基礎理財觀念的開啟，元大文教基金會邀請到元大人壽的專業志工講師，設計出生活理財課程「現在選對人生無畏」，透過有趣互動，讓同學對保險法規不再有生澀感。

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