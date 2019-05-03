金門水獺寶寶將雙滿月 可望由城隍爺命名

2019-05-03 16:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕水獺寶寶要雙滿月囉！住在台北市立動物園的歐亞水獺「金莎」，今年3月9日順利產下第二胎寶寶，配合5月29日是世界水獺日，動物園正舉辦幫水獺寶寶慶生活動，除將提前在5月25日當天舉辦保育園遊會，還將公布水獺寶寶的名字。

值得一提的是，動物園表示，這次和金門縣政府、金門國家公園管理處合作保育活動，同時結合金門迎城隍浯島宗教文化觀光季，因此目前正規劃，由3個單位各提案一個名字，給城隍爺做決定，不過相關配套還在設計中。

今年3月9日「金莎」生下水獺妹妹，這回保育員在水獺寶寶37日齡就成功量到體重，檢查外觀發現上下犬齒已露出，而且確認性別是女生，整個過程「金莎」都安心進食，妹妹也相當平穩沒有吵鬧或掙扎，都是拜保育員對「金莎」的減敏訓練發揮功效。

事實上「金莎」在去年就已產下一對雙胞胎「浯優」、「浯綠」，2個月大就跟著媽媽離開巢箱、下水學游泳。動物園說，依哥哥姊姊的資料研判，水獺妹妹即將雙滿月，隨時都可能跟大家見面！

動物園自5月9日至5月20日期間，在動物園臉書粉絲頁參加「水獺妹妹雙滿月-給予祝福無極限」活動，只要動手發揮創意幫「水獺妹妹」設計專屬的生日祝福賀卡，獲得最多留言跟讚的前5名粉絲，將獲邀於5月25日園遊會當天，到動物園受獎，精心設計的作品也將布置在台灣區水獺的家，與大家分享。

動物園強調，5月29日是世界水獺日，目前世界上約有13種水獺，台灣則有歐亞水獺分布，雖然在台灣本島已有多年沒有野外發現紀錄，而在金門雖仍保有族群，卻一直受到開發、自然棲地縮減、水道被阻隔、污染、路殺等威脅，目前行政院農業委員會保育類野生動物名錄，已將歐亞水獺列為瀕臨絕種野生物種，透過這次的活動，邀請大家一起來認識、關心牠們，並從生活中實現環境保護的行動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/