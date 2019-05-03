今年母親節逢佛誕日 法鼓山將舉辦心靈環保家庭日

2019-05-03 14:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年母親節（本月12日）正好是農曆4月8日佛誕日，法鼓山將於國父紀念館舉辦「心靈環保家庭日園遊活動」，現場除了體驗浴佛、禪修、敲鐘、鈔經，欣賞節目演出，還有環保手作活動，將帶給親子一個不一樣的午後時光。

法鼓山表示，鼓勵大眾響應家庭日的活動，讓心靈、環境都能少些污染，大家一起學習行住坐臥的修行方法，從禪獲得安定身心的助益。當天小朋友可以跟著法師與義工，學習「走路禪」、「吃飯禪」、「八式動禪」以及體驗「生活禪」遊戲，讓身心不緊張、更放鬆，現場還搬來電影院，活動好吃、好看又好玩。

法鼓山說，在親子手作的部分，融入禪法寓教於樂，民眾可用人體彩繪筆，在身上繪集好願，增進情感交流；活動攤位也推出小豬親子組與小熊造型輕黏土製作，小朋友可自備喜歡的筆，把可愛筆套帶回家；父母還能與孩子畫下禪繞畫祝福卡，透過一支筆、一張紙，從一筆一畫的過程，練習專注靜心。此外，還有更多符合環保少污染的項目，如感受自然之美的手帕拓印、回收再利用的光碟陀螺等等。

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