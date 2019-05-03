驚！花蓮飛天巨石滾鐵軌 砸破台鐵柵欄

2019-05-03 13:38

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵花蓮和平火車站南側，1日有顆巨石自山壁滾落後，先掉到蘇花公路再彈起飛落至鐵軌上，過程中一連砸破水泥護欄及台鐵柵欄，所幸巨石掉落的軌道，是調度車輛用的拖上線，並不影響列車運行；台鐵昨晚已請怪手破碎移除。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，前天早上從山上滾落下的巨石，估計約數十噸重、1人高，經路徑判斷，應是先掉落到公路後，再彈飛至鐵軌上，過程還把鐵道柵欄砸出長約5公尺的破洞。

他說，鐵軌距離山壁約6、70公尺，由於最後掉落處是靠山側的調車拖上線，僅調度車輛才會使用，是由其他列車司機經過時發現，原本計畫用火車機車頭將大石拖離，但因過重，昨晚才請怪手將石頭敲碎成小塊後移除並就地掩埋，所幸並未影響列車運行，也沒造成人員傷亡。

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