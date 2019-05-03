物流公司大量解僱近200員工 未60天前提出恐被罰50萬

2019-05-03 14:28

〔記者何玉華／新北報導〕與OK超商、蝦皮購物合作的「德連物流公司」傳出無預警解僱近200名員工，新北市政府勞工局表示，業者雖於4月26日通報解僱計畫，但已違反「大量解僱勞工保護法」規範的在60日前提出，目前先請勞資雙方自主協商，後續資方若未依法達成與勞工的協商內容，最重將裁罰50萬元。

勞工局勞資關係科科長賴彥亨指出，業者員工總數225人，4月26日通報將在5、6、7月分3批資遣，但在4月30日已資遣100多人，5月1日、2日陸續資遣，累計已近200人，只剩零星勞工還在廠內；賴彥亨表示，業者通報大量解僱的時間已經違反必須在60天前提出的要求，依法可裁罰10萬到50萬元。

賴彥亨說，5月2日已入廠了解，先請勞資雙方自主協商，資方也表示會依法給付相關費用，勞工局會密切觀察後續工資、資遣費發放的情形，也會請業者先說明資遣時間提前的理由，後續若未依與勞方達成的協議進行，不排除從重處分。

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