愛河髒兮兮被批「敗事有瑜」環保局2天急撈5噸垃圾

2019-05-03 14:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕韓市府治理愛河狀況連連，先有「挖到石油」的油污，之後又出大量垃圾布滿河面，被市民批評韓國瑜是「城市不築、敗事有瑜」，環保局發動清潔隊員已連續二天搭乘膠筏在河面上打撈漂浮垃圾，共打撈約5000公斤的垃圾，大約是平時的8倍量，負責打撈的清潔隊員都累翻了，愛河已逐漸恢復往日的美麗。

環保局表示，每年春天的大雨總會為愛河帶來大量的漂浮垃圾，有9位清潔隊員及5艘船隻，全年無休負責愛河垃圾打撈工作，每日均派員巡查愛河及幸福川河道，去年在愛河撈起垃圾量就高達116公噸，平均每天可撈起約317公斤左右的垃圾，而今年1至4月，已打撈起約41公噸的垃圾量，垃圾種類百百種，魚屍、油脂污泥、飲料罐、餐盒、塑膠袋等垃圾。

環保局指出，愛河河道於博愛路的愛河之心附近，因河道變寬、增設景觀（東西湖）等，當水流經此處流速變緩、泥沙容易淤積，造成優養化及產生臭味；另外愛河上游各支流及生態公園常會因雨季或水芙蓉增生，將垃圾及水芙蓉排至愛河主河道，造成污染。

至於愛河的支流幸福川，最近也頻傳水質變色，經環保局採樣分析，確認水中沒有重金屬，初步排除工業污染可能，另根據水質檢驗報告有水溫偏高、溶氧偏低，以及在顯微鏡下發現很多甲藻、矽藻及浮游動物，研判是因為水中的藻類孳生所造成。

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