看中台南投資 台商回流加溫

2019-05-03 13:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市政府積極招商，持續建構優質、友善投資環境，南市經發局統計今年4月，相較於2018年底，公司、工廠及商業登記新增1045家，投資額266．31億元，加上台積電、沙崙智慧綠能科學城、台商回流等，已投資及投資中的廠商計有1160案，創造1兆5000億元投資額，顯示企業投資南市持續加溫。

市長黃偉哲表示，市府單一窗口提供之整合服務不僅要吸引投資，亦透過一站式整合服務、投資會報、協助台商回流行動方案，以及創造多元投資標的與精實輔導，協助企業落實投資。

此外，針對2億元以上之投資案，市長每月召開投資會報，親自主持追蹤管考，並協助協調與排除投資障礙，協助投資人創造永續經營利基，共同帶動大臺南經濟發展，總計目前列管2億元以上重大投資案82案，投資額達2308億元。

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