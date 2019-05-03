小姊妹夜市賣餅乾「籌學費」 南市府：若有困難會協助

2019-05-03 13:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市大東夜市日前出現一對小姊妹，叫賣餅乾要「籌措學費」。小姊妹目前是南市社會局追蹤服務對象，小姊妹也有一陣子沒出現，昨晚社工員前往關心也未發現。南市社會局表示，今天會再度前往訪查並與小姊妹父母溝通，協助小姊妹在穩定的照顧環境中成長。

社會局社工表示，這對小姊妹，姊姊7歲、妹妹5歲，媽媽平時在夜市擺攤維生，小姊妹會跟著在夜市與父母一起工作。社工曾多次前往關心，並對媽媽柔性勸導，媽媽說因為一開始做生意，小姊妹會幫忙賣，後來覺得也可以讓她們在旁邊賣餅乾，小姊妹也覺得有趣。不過，經社工勸導後，媽媽先前曾允諾不會再帶小孩到夜市賣東西。

社會局說，今天（3日）將再度指派社工前往關懷，將詳細評估案其家庭經濟狀況及家庭支持功能，若經調查案家確實有經濟困難，會協助申請相關經濟補助，並提供托育照顧資源。

另外，針對小姊妹父母的照顧知能，社會局也會提供一般親職教育的資源，協助父母建立良好的照顧觀念，以協助小姊妹在穩定的照顧環境中成長。

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