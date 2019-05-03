童書也染政治色彩？ 地圖竟將台灣標示在「中國紅色塊」

2019-05-03 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前在臉書發文，表示在唸童書給就讀幼稚園的女兒時，發現書中地圖竟將台灣標示為跟中國一樣的紅色塊中，她氣得寫信到客服信箱要求說明，該童書的出版社更被起底有在中國設廠，文章一出網友紛紛揚言要抵制。

女網友看到書上這張地圖，說道「忍不住罵聲ㄍ，差點念不下去」，她表示查不到作者跟繪者是台灣人還是中國人，不過有民眾協助查到負責該童書的幼福出版社，有在中國設立圖書手工加工廠及設計製作中心，女網友才意識到可能有出版言論審查，更點出等於買幼福出版社的童書是在幫中國貢獻GDP。

一氣之下女網友便寫信給幼福出版社，寫道「在《移動的陸地》中發現圖中地圖把台灣置入中國地圖中，似乎暗示台灣是中國的一部分，這我不能接受...請問你們在出版相關書籍的審查上是怎麼想的？」。

幼福出版社則回應，由於本書主要是在說明，地球最早的陸地是一整個大板塊，因遠古時代，台灣和大陸本來連在一起，後來由於地殼運動，相連結的部分陸地沉為海峽，台灣才遂成海島，在製作規劃時，故將此舉例標示。

女網友仍不能接受回嗆，「那為何日本不用被標示進來，遠古時期這些島鏈應該都是跟歐亞大陸板塊連在一起的」，幼福出版社則表示，書本內容本身是針對教育性質，並無任何的政治色彩，會盡快與作者及繪者討論，再版時會將圖文的部份重新標示說明。

女網友回道「全世界地圖若只標您們心中的中國為紅色，這就是政治，不知道你們是沒有政治敏感度還是沒有古地質跟幼教專業知識，或是故意偷渡政治立場，希望你們再版時可以拿掉這個意圖，回歸正常的世界地圖」，而幼福方面目前則無再回應。

文章一出引起網友討論，紛紛表示「不虧是共產黨現在洗腦已經從最小的年紀開始了」、「拒絕錯誤資訊洗腦」、「好刻意的標色…只有中國是色塊」、「這種潛意識洗腦真的可惡」、「不要讓我們的孩子從小被洗腦」。

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