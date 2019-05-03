南市工安參訪體感訓練 實際體驗職場潛在危害

2019-05-03 09:54

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局辦理6梯次工安參訪，安排體感訓練活動，藉由實際體驗職場潛在危害，提升勞工職安意識，參訪勞工直稱獲益良多。

南市勞工局長王鑫基表示，6梯次工安參訪體感訓練活動，包括事業單位職安業務人員及產、職業工會領袖代表、職災個案房屋修繕志工、曾發生職業災害的廠商、南市勞工領袖大學學員以及市府29個安衛家族成員參與。

其中有兩個梯次參訪台電公司訓練所高雄訓練中心的體感訓練場，以電氣作業危害、高架作業危害、營造作業危害體感設施之訓練為主；4個梯次參訪中鋼熱軋工廠生產線及其子公司鋼堡科公司的工安訓練大樓。

勞工局指出，該工安訓練大樓的工安訓練設備為全國首創，參考韓、日、英、德等先進國家工安教育訓練措施，設有電氣、吊掛、機械、高架、局限空間等5種作業的安全體驗教育，學員可學習正確工安規定與作業安全技能，並親身體驗作業中潛在危險及可能導致傷害之情境，進而產生警惕作用。

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