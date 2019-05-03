獨家》國家隊賣水果告捷！今年首季外銷已衝破20億

2019-05-03 07:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年第一季水果外銷出口成果出爐，生鮮冷藏水果出口高達20億台幣，已超過去年整年度的一半，其中鳳梨和蓮霧的出口值和量都比去年同期增加超過1倍。

農委會統計，今年第一季1到3月份主要生鮮冷藏水果出口中，以釋迦占39.2%、鳳梨占33.6%，蓮霧占10.1%，總出口值達20億1400萬元台幣，其中鳳梨和蓮霧無論是出口值或出口量，都比去年同期成長超過1倍。

鳳梨、蓮霧出口值量都倍增

出口值部分，農委會指出，鳳梨今年第一季出口值達台幣6億6900萬元，去年同期出口值是3億844萬元，成長123%；蓮霧出口值今年第一季成長135%，出口值是2億1900萬元，去年同期是9300萬元；釋迦目前出口值也比去年小幅成長，已達7億9200萬元，去年是6億8000萬元。

在出口量方面，農委會表示，今年也都有所突破，鳳梨今年目前出口重量達17167公噸，比去年同期的7038公噸增加143.9%，蓮霧今年已出口1788公噸，相較去年同期767公噸，也成長133%，釋迦今年是9192公噸，去年則是7884公噸。

農委會國際處副處長林家榮表示，為力拚水果外銷，今年初農委會成立農產外銷平台，以國家隊（Team Taiwan）概念，整合農民、貿易商到各縣市政府，把台灣好吃的水果賣出去；今年也持續帶著台灣水果，以台灣隊的名義出國參展，香港水果嘉年華後提升了2成買氣，日本東京國際食品展更帶回農水產品23億元訂單；水果運銷的技術也有所進步，例如提升冷凍技術，今年首度辦理冷凍釋迦外銷，讓釋迦冷凍後運輸到加拿大、日本等地厚，解凍還是一樣好吃。

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