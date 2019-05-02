與美景零距離 大鵬灣路跑吸近萬人

ZEPRO RUN屏東場狂吸近萬跑者齊聚大鵬灣。 （主辦單位提供）

2019-05-02 23:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣舉辦台灣燈會後知名度大開，國內知名路跑賽事「ZEPRO RUN全國半程馬拉松」也來到風光明媚的大鵬灣，吸引近萬人參與。大鵬灣國家風景區管理處，大鵬灣環灣道路傍水還能遠眺大武山，跑友除了欣賞溼地美景，更能體驗東港鎮內人文薈萃的宗教文化以及新鮮的海洋美食。

擁有4.5顆星高度好評的ZEPRO RUN，在全台已累積逾8萬名跑友參與，終於首度來到大鵬灣舉辦，包括台灣及香港、日本、美國、中國等國內外跑友近9000人熱情參與，參賽年齡從83歲到2歲，共有半馬組21K、路跑組12K、健康組5.5K。

主辦單位台灣運動賽事協會、全統運動用品說，賽道行經大鵬灣跨海大橋、海上教堂、文史館日式建築、國家級潟湖濕地，搭配台灣海峽無敵海景，讓跑友用跑步串連大鵬灣知名景點，更為屏東帶來實質運動經濟效益，沿途補給豐盛、大鵬灣海天一色美麗景致，就連跑友回到會場後，也都設置美食飲料補給，讓跑友備感窩心，留下美好記憶，可說是最物超所值的路跑賽事。

延續台灣燈會巨型造型藝術熱潮，會場還設置高近3公尺、寬近8公尺的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，主辦單位笑說，這個跑鞋堪稱全台最大，果然吸引跑友爭相站上特製凸台合影留念，為跑友一圓「上凸台」夢想。

鵬管處員工也被大批湧入的跑者嚇到，直說「出發時人潮不下燈會」，鵬管處官員說，春夏交界的東港大鵬灣傍水眺山風景明媚，清晨氣溫還不會太熱，環灣道路非常適合路跑、自行車等運動賽事，湧入的人潮無形中塑造大鵬灣適合一再到訪的形象，這趟賽事更是脫離環灣道路，加碼繞道到崎峰溼地，讓外地來參加的跑者親自目睹溼地美景。

鵬管處指出，除了陸域，水域的部分也積極開發水上鋼鐵人及水上摩托車作為載具的遊憩方式，盼打造水陸兩吃的遊憩景點，藉燈會熱潮未消，創造「後燈會」的觀光風潮。

會場設置高近3公尺、寬近8公尺的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，吸引跑友爭相站上特製凸台合影留念，為跑友一圓「上凸台」夢想。 （記者陳彥廷攝）

ZEPRO RUN屏東場狂吸近萬跑者齊聚大鵬灣。 （主辦單位提供）

跑者浩浩蕩蕩跑上鵬灣跨海大橋。 （主辦單位提供）

ZEPRO RUN屏東場還繞過附近的崎峰溼地，美景讓外地跑者開心狂跳。（主辦單位提供）

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