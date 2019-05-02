酒駕累犯到靈堂上課 高雄首批36人「體驗」

2019-05-02 21:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國5年內酒駕死亡人數破3000人，高雄市區監理所今表示，已攜手高市殯葬處，首推「酒駕再犯班」到靈堂上課，首波36人體驗感想是不敢再酒駕。

根據統計，全國5年內酒駕死亡人數有3088人，其中高市去年因酒駕當場或24小時內死亡總件數及死亡人數都是5年來首度飆高，以去年85件升為96件，較前年增加近1成3；死亡人數從87人升為100人，較前年增加近1成5。

高雄市區監理所辦理「酒駕再犯班」生命教育課程，除了參訪創世基金會與高雄第二監獄外，更首度與市府殯葬處合作，將道安講習的教室，搬到殯儀館的靈堂。

由育英醫護管理專科學校教授陳旭昌講授「生命教育」，讓酒駕累犯感受死亡的殘酷，與失去家人的痛苦，希望透過將心比心，降低再犯機率。

監理所表示，高市酒駕違規需要上課者有6394人，其中1年酒駕2次以上累犯，納入「酒駕再犯班」，共有379人，職業大多是工人，必須到靈堂上課。

監理所指出，首波體驗有36人，於高市殯儀館永懷堂，上生命教育課程，中間放有1個冰櫃，雖然沒有放大體，學員卻是很有感，心得是不敢再酒駕，避免害人害己。

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