醫病》76歲翁心臟驟停昏迷 送醫低溫治療康復

2019-05-02 23:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣東元綜合醫院說，有名76歲老翁心臟驟停，到院前已無生命跡象，急救後雖恢復生命跡象但仍重度昏迷，加護病房主任謝宗鑫醫師緊急為他做低溫治療照護，結果老人家不但奇蹟似地甦醒，而且恢復後的生活起居飲食也正常，可說是相當幸運。

東元醫院說，這名老翁心臟驟停時間長達16分鐘，雖急救復甦，但昏迷指數僅3分，經心導管檢查與電腦斷層後排除心肌梗塞，且無主動脈剝離，判定為擴張性心臟病變導致心律不整，謝宗鑫醫師緊急為老翁進行復甦後的低溫治療照護，不但為他恢復生機，而且逐漸恢復，現今已康復到可以生活起居飲食都正常的程度。

謝宗鑫說，低溫治療的作用原理是將病患的中樞體溫降低至32-34℃，並至少持續24小時，在維持24小時低溫後，以每小時上升0.25℃的速度緩慢回溫，直到恢復到正常體溫為止，適用於心跳停止經急救後恢復心跳、血壓但仍昏迷的病患，新生兒腦部缺氧也可盡快使用低溫療法來減少腦部損傷。

謝宗鑫說，目前心跳停止後的低溫治療已有相當強的實證基礎，能提高病患的存活率與降低缺氧引起的神經學傷害，東元綜合醫院是新竹縣唯一的重度級急救責任醫院，有充足的設備和方法來做低溫治療。

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