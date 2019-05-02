狗是人類好朋友卻非同類好同伴？研究指出「牠們」比狗更無私

2019-05-02 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕狗是人類最好的朋友，但狗狗對自己同類同伴的關心，可能遠遠不及牠們的近親「狼」。一項研究報告指出，狼對於群體成員的寬容與慷慨，遠遠超過了狗。

「狼科學中心」（Wolf ScienceCenter）昨（1日）在期刊「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）公布了研究報告。作者表示，研究人員做了實驗，訓練9隻狼和6隻狗，只要牠們用吻部按壓螢幕上「給予」按鈕，就能讓食物掉落在附近同伴的圍欄中。

研究人員在多次實驗中發現，狼明明知道這樣做對自己沒有任何好處，但還是傾向選擇讓食物掉落在同伴的圍欄中，不過如果牠們發現隔壁是一隻自己不認識的狼，就會比較沒有意願這麼做；但研究顯示，狗在這項測驗中，不管彼此認不認識，都沒有向同類提供食物的傾向。

結果顯示，馴養不一定讓狗更具有社會行為，反之，狼群比狗更加社會化，並非常依賴合作，狼群對於群體的寬容與慷慨，有助於牠們產生高水平合作。不過作者也表示，不要將這些結果套用在寵物狗上，因為以往的研究顯示，寵物狗社會傾向較高。

研究人員也認為，上述狼與狗的行為，可能都是透過訓練、鼓勵才造成的結果，仍要進行更多的實驗與測試，才能判定造成兩者行為不同的真正原因。

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