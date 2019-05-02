高雄榮總辦「氣喘如牛登高賽」 體驗病患爬梯苦

2019-05-02 23:51

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄榮民總醫院舉辦2019「氣喘如牛登高賽」，邀民眾及與醫護人員爬樓梯，於5月5日世界肺高壓日（World Pulmonary Hypertension Day）前，感受病患喘、咳等「喘吁吁」痛苦。

高榮重症醫學部主任黃偉春說，肺高壓指流經肺部血管血壓過高，導致動脈血管阻力增加造成右側心臟過度負荷，患者出現「喘、咳、血、腫、暈」症狀，包括喘（呼吸困難）、咳（咳嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）及暈（暈厥或頭暈）。

郭姓病友為單親媽媽，育養2兒，9年前出現呼吸急促、眩暈症狀，6年前查出罹患肺動脈高壓，經醫療團隊治療逐漸復原，去年9月又發現罹2期乳癌，於今年2月開刀，持續接受化療。

高榮心臟內科醫師鄭錦昌說，過往肺動脈高壓無專屬治療藥物，5年存活率僅36%，幸近20年專屬藥物研發，大幅改善患者存活率與生活品質，常見藥物包括內皮素受體拮抗劑（endothelin receptor antagonist，簡稱ERA） 、第五型磷酸二酯酶抑制劑（PDE-5 inhibitor，簡稱PDE5i）等。

在肺高壓全球跨國性研究方面，高榮肺高壓專業治療中心近十年參與多項第3期國際大型肺高壓藥物研究，目前完成2項國際研究，並與全國專家制定最新「台灣肺高壓治療建議」。

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