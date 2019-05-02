「艋舺B2」年燒3000萬卻沒人氣 議員要求活化

2019-05-02 19:36

〔記者楊心慧／台北報導〕位於捷運龍山寺站地下二樓的「艋舺龍山文創B2」，開幕至今人潮始終未見起色，台北市多位議員今天在質詢時，質疑市府口口聲聲說要活化B2，卻見不到成效，今年第一季和去年同期比較，人次甚至大幅衰退55％，每年收入不超過17萬元，場地維持費卻年燒3000萬，要求文化局將艋舺B2和整個週邊做串聯，並透過公開評選的方式選出B2坊主，更需傾聽在地意見，才能對症下藥，將人潮帶進B2。

台北市議員王鴻薇表示，艋舺B2假日晚上一片死寂，今年第一季和去年同期比較，人次大幅衰退55%，市府難道都看不到嗎？王鴻薇說，不少民眾認為該地不適合文創風，應結合在地長者文化，才能得到發展，若這麼長時間走文創行不通，為何還要苦撐，不如傾聽在地意見做改變。

議員郭昭巖指出，去年評鑑店家，但在地深受好評的店家卻沒被續約，才剛打好基礎就被趕走，像是其中一家坊主手指滑板，去年辦極限滑板活動，吸引上百年輕人參加，在地店家也說，具人氣的坊主就這樣被趕走非常可惜，郭要求文化局不該疑似以黑箱作業的模式，任意換掉以簽約店家，應公布、說明評選、審議機制，並找在地文史工作者、商圈人士探討評鑑標準或邀請擔任評審委員。

郭昭巖說，蔡局長過去擔任商業處長，以商圈的角度思考委外經營的輔導策略，並與市府各局處進行合作，召開相關會議，聽取店家意見，未來艋舺B2也可以導入西門町街頭文化舉辦街舞活動，吸引更多年輕人前往。

郭表示，今年10月底B1、B2將開始汰換冷氣、消防設備，預計關閉5個月，商家擔心人潮會流失，她建議以「分區施工」的方式進行。

文化局長蔡宗雄表示，將與區長、在地工作者討論做調整，也會召集產發局、商業處、捷運局、公園處等共同討論。至於分區施工的方式，蔡也允諾答應。

另外，針對文化局、觀傳局副局長日前互調，議員吳世正質疑，副局長調動和艋舺B2有關，主要是讓李麗珠無法管艋舺B2，並藉由調換副局長，把擋到台大都更案、原督導文資的副局長田瑋調去管文創藝術，完全不尊重文官專業。

王鴻薇也說，今年3月12日文化局召開「艋舺龍山文創B2營運發展意見蒐集會議」，但主持會議的李麗珠隨即遭柯調至觀傳局，蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆皆為新任，需經驗豐富的副局長幫助，卻讓兩局副局長對調，根本是直接宣判艋舺B2死刑。

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