久佔車格「霸王車」要注意！北市7月停超過30天就拖吊

2019-05-03 12:39

〔記者林佳儒／台北報導〕台北市寸土寸金，你也找車位找得森77嗎？特別是看到許多把路邊停車格或公有停車位當成自家停車場的車輛，看了更是火冒三丈！但這些「霸王車」現象，在7月以後就會開始減少。

目前全北市預估有5萬7000格路邊停車位，達久停標準就有466輛。台北市議會1日一讀通過「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」修正案，未來車輛只要停在同一格車位超過30天，且未繳清停車費 就會被拖吊至保管場，接著在公告3個月沒人認領之下，就會進行拍賣，北市停管處管理科股長許捷翔:「透過修正這個條例，建立汽車被我們移置後又可以拍賣的程序，這樣車主才會知道，自己的車輛已經停太久，才會去移置它。」

而新北市在2017年，針對路邊久停欠費車輛也強力拖吊，2年內清除了260輛車，現在北市也祭出政策抓霸王車，讓民眾相當有感。有民眾表示支持:「畢竟這是公共財，長時間佔有的話，雖然是算付費的，可是實際上還是要有一個限制在。」

條例修正案接下來送議會大會2、3讀，預計最快7月上路，許捷翔:「統計的400多台久停車，車主看到報導後可能就會先移動了，讓一些需要停放格位的民眾可以停放。」希望用這個模式，讓路邊停車格位能有更大的發揮功用。

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