新竹監獄母親節懇親 家人是收容人永遠精神支柱

2019-05-02 22:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕法務部矯正署新竹監獄今天舉辦母親節面對面懇親活動，共計有214名收容人及家屬429名參與。活動中特別邀請新竹市家庭教育中心入監宣導，分享有助於家庭關係成長資訊，其中包含家庭問題諮詢管道，讓愛與幸福成為彼此互相支持的力量。現場收容人將自己的愛意、心意透過卡片傳遞予家人，回應不離不棄的支持。

新竹監獄懇親活動現場備有拍貼機，讓參加收容人與家屬一同合影，記錄當下彼此的感動，除了紀念之用外，更作為家庭支持力量的寄託與連繫。此外，收容人更贈送母親節賀卡給家人，親筆寫下的一字一句，將思念傳達給孩子；將不捨傳達給妻子；將悔悟傳達給母親，現場收容人與家屬或相視而笑，或含淚相擁，溫馨氣氛滿溢。

新竹監獄邀請新竹市家庭教育中心入監，宣導家庭教育諮詢管道，強化收容人及家屬間連結的功能，並且辦理有獎徵答，讓宣導內容能更深刻傳達，在場受刑人及家屬踴躍參與、反應熱絡，紛紛表示感謝新竹監獄及新竹市家庭教育中心，讓他們更了解家庭功能健全，對於收容人改變的重要性，明白未來遇到家庭問題時，能如何尋求幫助，利用資源。

收容人大陳罹患癌症第四期，初入監時心情低落，整日哀怨憂愁，一年多來家人及親友的支持，使其轉變心態，勇於面對一切責任，今日懇親活動其年邁的母親亦遠道而來，在母親的眼裡，孩子終究是孩子，給予的關懷永遠不會減少，大陳表示「在監並不痛苦，痛苦的是在外大力支持我的家人，我必須改變自己，並把正向的能量傳送給家人！」

新竹監獄典獄長吳永杉表示，矯正機關十分重視家庭支持與援助家庭活動，藉由各方資源連結，有助於穩定收容人復歸家庭及社會後的生活，此次非常感謝新竹市家庭教育中心參與，協助宣導家庭功能的重要性，希望參加懇親會的家屬能藉此獲得資源與更多力量，以包容及溝通與收容人相伴。

會場參加懇親活動的成員，感受彼此傳達的希望、愛及感恩，獲得豐盈的家庭支持力量後，收容人及家屬都對幸福未來更有信心，現場充滿歡欣與淚水的感人氛圍，在懷親的佳節裡增添溫情，懇親活動在家庭支持氛圍中，於傍晚圓滿結束。

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