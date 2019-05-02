推胸又甩耳光！疑似高中情侶談判 男生當街暴打女生

2019-05-02 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣1所高職今（2）日發生疑似情侶暴力事件，放學後1對小情侶疑似因感情出問題到校外談判，男生在光天化日下暴打女生，全程都被錄下PO網，激烈手段令網友直呼「太誇張」。

網友將2段影片上傳至臉書社團「爆料公社」，當中顯示在放學之後，這對苗栗某高商的小情侶在雨天至校外巷弄談判，女方想撿起男方腳邊的雨傘，卻被男友一把往脖子推過來，當場跌坐在地，旁人投以異樣眼光，男方見狀連忙將女友扶起。

女方站起後，2人相隔約1公尺的距離，影片中男方不斷對女生咆哮，接著情緒失控，連推女生胸口、鎖骨處2把，推去撞牆，接著更是直接甩了1個大巴掌，女方被施暴後連連後退，PO文民眾對此譴責男方動手欺負女性，希望事情能有完善結局。

不少網友看完影片後，都對男生的行為感到太過誇張，相繼留言指出「唉，不會疼女生」、「快點保護妹子廢友們」、「這要是我女兒被這樣推倒，明天那個男的手就少一隻」、「真是王八蛋，這要是我女兒，我一定要抓爆你懶趴」、「他馬的這男的太可惡了」。

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