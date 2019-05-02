中廣板橋放送所戶外園區 6月底開放民眾使用

2019-05-02 21:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天舉行板橋區第2場「行動治理座談會」，有里長關心市定古蹟中廣板橋放送所修復進度，文化局表示，目前進行戶外庭園景觀整修工程，預計6月底完工，佔地1.3公頃園區可開放民眾使用。侯友宜要求工程加速，啟用時間不要再跳票。

會中多位里長針對道路養護、污水下水道、電纜地下化、停車場興建、都市更新與市場改造等議題提出討論，市府局處逐一回覆，市議員林國春、何博文、江怡臻、劉美芳等人都出席會議。

文化局主任秘書翁玉琴表示，板橋放送所2015年8月列為市定古蹟，市府分階段修復，目前戶外景觀整修工程進入尾聲，因4月27日施作污水納管工程遭遇管線障礙，造成涵管漏水，影響修復進度，預計延至6月底完工，戶外空間將開放居民使用。

翁玉琴說，板橋放送所將以歷史教育園區為定位，未來定期舉辦工作坊，推廣文化活動。此外，古蹟本體修復工程仍在規劃設計階段，工區已用圍籬阻隔，需費時2年修復，將申請中央補助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/