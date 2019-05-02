醫病》體大生膝蓋十字韌帶斷裂 關節鏡手術縫合

2019-05-02 21:41

［記者黃旭磊／高雄報導］體育系男大生扭傷右膝關節，造成前十字韌帶斷裂並損及外側半月軟骨，經關節鏡手術縫合後復健，重返運動場。

患者受傷前於系上表演高空翻筋斗，落地時右膝關節劇痛，送醫發現傷及韌帶、軟骨，原計畫進行前十字韌帶重建手術，醫師建議不能預防退化性關節炎等後遺症，改採關節鏡手術縫合半月軟骨，加上復健治療。

活力得中山脊椎外科醫師李佳霖說，患者前十字韌帶股骨還保留2/3，外側半月軟骨後角出現破裂，附著點部分撕裂傷，表面附著微血管，經評估縫合，不需接受前十字韌帶重建手術，術後由體能訓練師指導復健，已復原重返運動場。

醫學專家於2019年亞太膝關節、關節鏡及運動醫學大會，提出革新前十字韌帶重建觀念，認為讓病患返回運動場才是治療目的。

李佳霖指出，「Huber 360多軸動態式電動平台訓練系統」被證實可作為前十字韌帶斷裂術前及術後復健工具，藉由平台角度變換，訓練平衡、協調、肌耐力，並提升身體本體感覺。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/