林園龍舟賽報名隊伍又創紀錄 今年首辦「愛之旅」觀光

2019-05-02 21:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區傳統龍舟賽6月7日登場，一連在中芸漁港舉辦3天，報名隊伍再創紀錄達67隊，社男組39隊爭取最高獎金10萬元，去年前3強再度叩關較勁，今年也首辦「愛之旅觀光巴士」半日遊，行銷林園觀光。

林園區傳統龍舟賽報名截止，分成公教機關組、工業區廠商組、國中學生組、公開社會男子組、女子組共5組，有67隊，其中公開社會男子組獎金有10萬元，吸引39隊競逐。

去年冠軍林園體育會、亞軍土撥鼠龍舟隊、季軍台灣國際造船隊均報名參賽，傳統勁旅高雄鐵人AB隊、陸戰九九旅也來勢洶洶。

主辦單位林園區公所表示，龍舟賽將於6月7日上午8時30分開賽，8日夜間7時有開幕儀式，當天還有包粽比賽、煙火秀等活動，9日在各組賽事結果出爐舉行閉幕式。

為行銷林園觀光，今年首辦「愛之旅觀光巴士」，7日下午起民眾可預約報名參加，走訪林園海洋濕地公園、日式老街（頂林仔邊官吏派出所）及清水寺，然後直接到中芸港觀賞龍舟賽，每人費用200元（含餐盒、保險）。

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