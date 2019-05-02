病人應自主 重症醫師的忠告：不要成為孩子的壓力

2019-05-02 21:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕看盡生離死別眾生相的嘉義大林慈濟醫院胸腔內科暨內科加護病房主治醫師陳易宏，在《病人自主權利法》上路後有感而發，強調「我不希望我的兒子，在面對困難的醫療抉擇時，要承擔我現在看到家屬的壓力。」

陳易宏表示，在臨床時常遇到重症患者無法表達意願或事前未做好決定，以至於醫療決定的責任和壓力，都落在家屬身上，為了不讓自己的孩子，未來也面臨同樣的窘境，日前與太太相偕簽署「預立醫療決定書」。

身為內科加護病房的重症醫師，陳易宏很常詢問家屬，患者曾表明想或不想怎麼做嗎？得到的回覆大多是「沒有說過」，只有少數的重症患者曾清楚表達「我不要氣切，也不要插管」。

陳易宏指出，《病人自主權利法》問世後，意識到人性的尊嚴和人文是日漸進步以及被實現的，而加護病房正是預立醫療執行的最前線，而平日在臨床上所遇到的問題，驅使他有強烈的意願來接受預立醫療照護諮詢門診。

陳易宏強調，不希望自己的兒子與其他患者的家屬，將來在面對困難的醫療抉擇的時候，要去承擔他現在看到病房家屬的壓力，因而簽署「預立醫療決定書」，對自己、家人、孩子是最好的遺囑。

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