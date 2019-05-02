揮別罐頭遊具 新北第一座幼兒園共融遊戲場啟用

2019-05-02 19:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區中港國小師生結合校內蝴蝶園特色，在附設幼兒園打造「蝴蝶特色遊戲場」，是新北市幼兒園第1座特色共融兒童遊戲場。新北市長侯友宜到校主持啟用儀式，表示未來4年內將在公立學校及幼兒園增設14座特色遊戲場。

中港國小附設幼兒園主任周寶華說，中港國小師生共同設計蝴蝶造型溜滑梯、蝴蝶圖樣彩繪地墊、共融式蹺蹺板、鳥巢鞦韆等，雖然原先家長擔心有安全疑慮，但特色、共融的遊具讓學童在玩樂中學習團體生活，較罐頭遊具更能刺激學習。

侯友宜說，新北市鼓勵各校發展特色遊戲場，融入在地文化、校園特色及共融精神，未來4年內持續在公立學校及幼兒園的合適場地，增設14座特色遊戲場，讓新北市成為每個孩子的遊戲場。

新北市教育局表示，新北389所公立學校及幼兒園共有480座兒童遊樂設施，已取得符合國家標準的合格檢驗報有339校、408座，2017至今已花費2億經費改造，預計今年度全數改善完成。

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