面對人生的勇氣 漸凍畫家圓夢開展

2019-05-02 21:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕62歲的漸凍人林月姑確診罹病開始，曾深陷負面情緒，失去求生意志，直到在繪畫中找到寄託，即使僅剩一根手指有力氣，也從未停止創作。

全身癱瘓的她呼吸、吞嚥功能逐漸受影響，尋求北醫附醫安寧團隊的照護，與時間賽跑的同時，安寧團隊也啟動圓夢計畫，五月於醫院的愛心藝廊為林月姑舉辦個人畫展，一圓她此刻的願望「如果有人從中獲得一絲面對人生的勇氣，我的努力就值得了。」

北醫附醫安寧療護科主任邱仲峯表示，許多人以為安寧療護的服務對象為癌症末期病人，事實上，除了癌症外，包括漸凍人、老年失智、中風及巴金森氏症等大腦變質、心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性及慢性腎衰竭的末期病患，經醫師評估後，均是安寧療護的照護對象。

林月姑求助職能治療師設計輔具，費力地用左手推著無力的右手繼續作畫，當全身幾近癱瘓，僅剩右手中指可做往下按的動作，她憑著一指神功進入電腦世界，靠著手臂支撐架支撐，學習小畫家、Photoshop等軟體持續創作，不僅成為多次得獎、參展的漸凍畫家，還參加居家職訓遠距電腦課程，學習美工設計、網頁製作，結業後成了美工設計SOHO族，更積極走進校園，與學生分享她的生命故事。

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