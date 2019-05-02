醫病》9旬嬤心跳過慢昏迷 心臟節律器神救援

2019-05-02 17:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中一位90多歲阿嬤日前在家突然雙手不停揮舞顫抖，呈現失去意識狀態，家人發現趕緊送醫，急救後才漸漸恢復意識，經安排24小時心電圖檢查，才發現阿嬤每分鐘心跳過慢僅50次，才會引發短暫無意識狀態，經在胸前皮下裝設心臟節律器後，終於讓心跳恢復正常，不再突然昏倒了！

亞大醫院心臟內科醫師許楹奇今天說，這名患者到院時，家屬告知患者雙手握拳不停揮舞，失去意識，這種狀況通常是腦神經問題的癲癇，或者心臟方面的問題，安排24小時心電圖等檢查發現，患者心跳不穩定，每分鐘心跳僅50下，出現心跳過慢的狀況。

許楹奇說，一般成年人在休息狀態下，正常心跳介於每分鐘60到100下間，若心跳每分鐘少於60次，屬於心搏過慢，當沒有症狀或有運動習慣的人，這是正常生理現象，但對於竇房結異常、房室傳導阻塞或分支術阻斷的患者，則可能造成生命威脅。

許楹奇指出，心搏過慢的原因包括體內電解質不平衡、藥物過量，以及心臟節律細胞退化，正常狀態下，節律細胞會規律且穩定發電，讓人在靜止下可以維持正常心跳，因竇房結是心跳的產生部位，當竇房結退化失調，就會造成心律不整，一旦心跳僅剩每分鐘20到30下甚至停頓，就會影響血液輸出量，導致暈厥、休克等嚴重症狀。

許楹奇說，針對心跳過慢的患者，可在胸前皮下植入約50元硬幣大小的心臟節律器，藉由1條或2條導線經靜脈植入心臟，當心跳過慢時，就會產生電流刺激心臟運作，民眾植入節律器後需定期追蹤，確保正常運作，一般電池約可維持運作7到10年。

許楹奇提醒，一般民眾日常使用的電器設備，例如電視、手機並不會影響節律器運作，但若需定期接受核磁共振檢查的民眾，則會建議裝設可適合核磁共振檢查的心臟節律器，以提升醫療安全，建議裝設的患者要定期回診追蹤，民眾若出現心悸、暈眩或胸痛的狀況時，也要儘快就醫檢查釐清。

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