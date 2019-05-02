54台東無塑日 台東環保局辦環教嘉年華開放親子闖關

2019-05-02 18:35

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局為減少塑膠製品的使用量，將5月4日訂為「台東無塑日」，今年將以環境教育嘉年華活動，讓民眾透過闖關活動、品嘗無塑美食店家及二手環保市集等，體驗無塑生活的優點。

台東縣環保局表示，台灣的生活環境被各種塑膠包圍，民眾應盡量自備環保購物袋、環保餐具，拒絕使用一次性產品，特地取「54音近無塑」的諧音，將5月4日訂為台東無塑日，當天會在台東糖廠文化創意園區舉辦「臺東減塑新生活 環境教育嘉年華」活動。

縣環保局指出，活動從4日下午1時至6時，現場除20攤各式主題的環境教育活動體驗，更邀縣內各式的無塑美食店家20攤，以自然素材及環保餐具盛裝，讓民眾品嚐美食同時也能做環保；另外還有民眾參與設置30個攤位的環保二手市集，讓資源能夠再利用，減少垃圾產生，是目前台東最大場次的環教活動，內容豐富。

縣長饒慶鈴表示，環境教育向下紮根，落實無塑生活，都是目前台東垃圾危機下優先考量的作法，透過環境教育課程體驗活動，讓民眾瞭解目前所面臨的環境問題，主動將減塑行動落實於生活中，讓台東的垃圾掩埋場減壓，需靠每個人的行動力。

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