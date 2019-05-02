衛福部長投書11國、20媒體 呼籲支持台灣參加WHA

2019-05-02 17:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將在本月底舉行，我國至今仍未收到大會邀請函；衛福部長陳時中投書11國家、共20個媒體，呼籲各國支持台灣參加WHA。

衛福部投書的媒體所在國多是我國的邦交國，還有和我國友好的國家，包括美國、貝里斯、尼加拉瓜、印度、宏都拉斯、史瓦帝尼、印尼、聖文森、帛琉、巴拉圭、哥倫比亞。

投書內容主要說明台灣自開辦全民健保以來，實踐全面健康覆蓋（UHC）已滿24年，提供全面且有品質的健康服務，多年來也積極分享台灣在世界級醫療照護改革的經驗，但卻頻遭受政治干擾，阻撓我國參與世界衛生大會及對其貢獻。

投書最後也呼籲，世界衛生組織（WHO）依循其憲章精神「包容且廣泛參與」，對於國際社會廣泛支持台灣參與WHA及WHO相關技術性會議、機制及活動的呼籲，作出正面的回應，「因為台灣在協助各國於2030年實踐全面健康覆蓋目標，確為值得信賴的好夥伴」。

投書全文：

自臺灣開辦全民健保、實踐全面健康覆蓋（UHC）至今已屆滿24年，臺灣的全民健康保險制度包括了全面且有品質的健康服務，從預防到治療、失能復健到緩和醫療全面涵蓋，且自1960年代即納入勞工、農民、公僕等，人人均享有平等就醫的權利，也被譽為世界上最好的健康保險制度之一。因著實施全民健保，我國於2017年經濟學人雜誌調查全球健康照護可近性排名全世界第14名，及2018年彭博雜誌調查健康照護效能排名第9名。

臺灣的全民健保之所以如此成功，歸功於以下因素；其一，採取單一保險人制，由政府、雇主及個人三方支付保費，並強制依所得增加徵收補充保費；其二，採取總額支付制度，為醫療服務總額補助設定上限，有效控制醫療保健支出，2017年僅占GDP的6.4%，低於OECD國家之平均。此外，行政成本支出僅約為健保總支出的1%，2017年民眾滿意度高達86%。其三，提供整合性預防措施及使用者付費原則，確保了醫療照護品質，並鼓勵持續精進。其四，為減少健康不平等，針對弱勢族群如低收入戶、失業人口等，提供保費補助。

提供初級衛生保健及相關預防措施是實踐全民健康覆蓋最有成本效益的方法，我國的健保自開辦以來，已累積超過24年的健保申報資料，並透過先進的科技如雲端運算技術及AI人工智慧，建置如「健保醫療資訊雲端查詢系統」提供醫事人員即時查詢病人之病歷資料，及「健保雲端藥歷系統」提供醫師及藥師病人用藥紀錄，社區基層院所也可透過雲端系統調閱病人於次級、三級醫院所作CT、MRI、超音波、胃鏡、大腸鏡及X光等檢查影像報告及處方內容。

此套依照民眾及社區整體需求及期待所建立的數位化醫療照護科技，不僅增進就醫品質、節省了時間及金錢，也降低重複檢查的潛在健康風險，更落實分級醫療「社區好醫院，厝邊好醫師」的理念。臺灣已知道如何利用我們的強項—醫療及IT科技來增進醫療服務及民眾健康。另外，配合WHO制定的2030年衛生人力目標，我們提供國內外人士醫師、護理師、牙醫師、醫療行政及公衛人員等在職及高等教育獎學金。

一直以來，臺灣積極分享我們世界級醫療照護改革的經驗，但卻頻遭受政治干擾，阻撓我國參與世界衛生大會（WHA）及對其之貢獻，WHO拒絕我國代表著2,300萬愛好和平及民主的民眾之與會代表參與前兩年之WHA大會。雖然如此，我國仍堅定的持續協助增進區域及全球醫衛合作，分享我國醫衛改革的經驗及能力，幫助其他國家實踐2030年全面覆蓋之目標。

因此，我們籲請WHO依循其憲章精神—包容且廣泛參與，對於國際社會廣泛支持臺灣參與WHA及WHO相關技術性會議、機制及活動的呼籲，做出正面的回應，因為臺灣在協助各國於2030年實踐全面健康覆蓋目標，確為值得信賴的好夥伴。

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