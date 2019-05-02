台東縣5模範公務員享5天公假 還可熱氣球自由飛

2019-05-02 19:09

［記者黃明堂／台東報導］台東縣選拔模範公務人員，今年獲獎的有農業處副處長許家豪、大武鄉衛生所主任盧克凡、文化處藝文推廣科長王朝瑩、消防局救護隊員蘇稚茜，及財政及經濟發展處工商管理科長高宇徵等5人，今天由縣長饒慶鈴頒發獎座及獎金2萬元，並加碼贈送每人搭乘熱氣球自由飛特別獎，同時享有5天公假。

今年的模範公務人員是經縣府模範公務人員評審會議評選，從各機關所推薦的20位優秀人員中脫穎而出。今天在縣務會議上，獲獎者的親友也揪團於會場同享榮耀，農業處副處長許家豪更以達悟族裝扮受獎。他自台中，卻深深愛上台東，初任公僕就在漁業科服務，自認是海洋民族，所以穿上最代表海洋民族的服裝來接受榮耀。

許家豪積極爭取中央經費，執行富岡港交通船碼頭改善工程，開創台東海域觀光旅運新局；盧克凡長期照護台東南迴縣民健康，歷經10年努力催生南迴醫療救護中心；王朝瑩辦理的「篝火與星空」展及2018臺東設計展中的「台東新便當計畫」獲國內知名人氣雜誌 Shopping Design Award Best 100年度最佳概念展覽活動；蘇稚茜提升救護戰力，曾37次成功從鬼門關前讓患者恢復自主呼吸心跳；高宇徵活化閒置公有財產，開拓財源，並推動再生能源計畫，提升本縣綠能產業。

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