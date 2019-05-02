曾文溪口「厚葉牽牛」棲地遭濫倒 台管處緊急搶救

2019-05-02 17:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園在曾文溪出海口南岸海堤，有一處稀有植物「厚葉牽牛」的生育棲地，遭人傾倒大量營建廢棄物覆蓋，台江國家公園管理處今天（2日）下午邀集相關單位現勘，將透過移除營建廢棄物方式，原地保育厚葉牽牛族群及維護其生育地。

台管處說，台江國家公園園區及鄰近地區約有300餘種植物，其中更有10餘種植物屬於台灣維管束植物紅皮書名錄中的易受害等級以上稀有植物。台管處今年度委託台南大學教授謝宗欣教團隊執行植物資源普查，於曾文溪出海口南岸青草崙海堤處發現厚葉牽牛穩定分布生育地。

厚葉牽牛屬旋花科牽牛花屬植物，分布海岸沙地向陽處，葉形多變，花冠白色徑約3至5公分，保育等級屬易受害。台管處日前發現，厚葉牽牛於台江地區唯一生育地遭不法人士傾倒營建廢棄物覆蓋棲地。

台管處今天邀集水利署第六河川局、保七總隊第七大隊至現地會勘，會中達共識，初步透過移除上方覆蓋營建廢棄物及覆沙，以復原厚葉牽牛生育棲地，並由台管處配合保安警察加強巡查，以杜絕不法。

台管處說，這次事件除了直接破壞厚葉牽牛生育棲地，因青草崙海堤鄰近防風林，也會導致凶狠圓軸蟹等陸蟹遷移路徑受阻礙，干擾降海釋卵，希望各界一起來守護台江特有生態景觀。

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