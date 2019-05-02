彰化田中媽祖廟 再爆廟務糾紛

2019-05-02 17:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮的信仰中心乾德宮（主侍媽祖，地方稱田中媽）管理權一直「妾身未明」，為了讓乾德宮管理組織取得合法身份，前鎮長、現任縣議員鄭俊雄極力奔走正式的管理權，日前將新的組織送縣府民政處初審備查。眼看鄭俊雄一方將取得廟務管理權，不少鎮民不以為然，他們認為乾德宮屬於「公有財產」，廟務不能由特定人士把持，強力主張應召開信徒代表大會以召公信。

縣府民政處表示，基於宗教自治的原則，寺廟組織為一獨立的法人團體，其召集信徒、推舉管理人管理廟務都屬法律所保障的權利。

民政處指出，稍早乾德宮送來信徒組織審核備查，該處認為並無瑕疵，但鎮長仍具有初審權，他們要求管委會應將此事行文公所，而今天就引發爭端，站在縣內宗廟管理的立場，他們希望雙方坐下來好好談，不要因此事引發地方對立。

縣議員蕭淑芬表示，鄭俊雄任內，廟務由公所管理，但鄭卸下鎮長職務並沒有把廟的財務和組織交接清楚，其又揪「自己人」另行成立管理委員會。

蕭淑芬說，鄭俊雄身為媽祖信徒，應該「開大門、走大路」，為召公信，應再次召開信徒代表大會，讓整間廟的組織、財務都能公開透明，建立可長可久的規範。

蕭淑芬強調，大家都是媽祖的信徒，一個沒有經過「公開、公告」的信徒大會而組成的管理委員會怎能讓全鎮民信服。

今天代表會開議，出席的鎮代表一致認為乾德宮土地產權未明，管理權應由公所輔導，其「廟產公有」至明，管理權理應回歸公所。

鄭俊雄表示，「信徒如何定義？」、「由誰定義？」目前管理委員會的信徒都是合法、合情，你不能因為政治立場不同，就說對方「沒代表性？」如果「胡作非為」，縣府作為宗廟的管理輔導單位怎會放行通過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/