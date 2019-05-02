小金門發現世界新物種「金門鐘螺」 登上國際期刊

2019-05-02 15:28

〔記者吳正庭／金門報導〕小地方也有大發現！金門國家公園管理處今天為生態工作者洪清漳舉辦烈嶼發現世界新物種「金門鐘螺」記者會，洪清漳說，這也是海洋生物中第一個以「金門」為名的物種，象徵金門生態多樣性又往前邁進一大步。

金管處長曾偉宏說，金門縣烈嶼鄉（小金門）周邊四面環海，擁有長約20多公里的海岸線、廣闊的潮間帶和多樣的海岸景觀，發現「金門鐘螺」新物種，令人振奮。

曾偉宏說，金管處105年委託金門縣戰地史蹟學會進行「烈嶼潮間帶生態影像拍攝及撰稿」案，在烈嶼地區發現286種潮間帶生物，其中近40種在台灣從未有任何紀錄；以鐘螺科而言，全世界有800多種，中國有80幾種，台灣包括小金門在內就有60幾種，非常不簡單。

鐘螺科也稱馬蹄螺科，呈圓錐形，很像馬的蹄，可以減少海浪沖擊的力量，顏色大都與環境類似，具有保護色的功能，牠們平時躲藏在岩礁上或岩縫中，等夜間退潮時才出來覓食，以岩石上的藻類為主食。

曾偉宏說，世界第1筆記錄的「金門鐘螺」，發現於金門淺海，獻名給首先發現並提供成為研究材料的退休老師洪清漳，並由洪清漳發現地命名為「金門鐘螺」，標本捐贈給台中國立科學博物館。

金門生態工作者莊西進說，感謝洪清漳等生物愛好者平日不捨晝夜，對海洋生物進行觀察；他說，一些硬體也許無法把金門帶向世界，一個新物種卻可以讓金門在國際上發揚光大。

洪清漳說，感謝貝類專家呂文正協助將標本送交台灣學者黃式毅與傅譯鋒鑑定，並於今年發表於國外VISAYA期刊。

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