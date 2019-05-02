下週二新一波鋒面報到 全台不排除有較大雨勢發生

2019-05-02 15:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，這波梅雨鋒面逐漸遠離台灣，今天各地雨勢主要集中在中部山區一帶，台中山區日雨量累積已達大雨等級。氣象局表示，週五水氣減少，各地雨勢稍歇，北台灣可見陽光，但受東北風影響，北台灣感受較涼，清晨低溫僅19度。預估下一道梅雨鋒面下週二接近台灣，週三、週四全台恐有較大雨勢發生，至於是否會有長時間、大規模降雨，仍要持續觀察。

氣象局預報員李孟軒表示，今天鋒面移動到巴士海峽一帶，雨勢集中在苗栗、台中山區一帶，台中稍來測站日累積雨量已達84毫米，達氣象局定義的大雨等級，預估苗栗、南投山區等地也有機會達大雨等級。

氣象局預估，隨著鋒面遠離，台灣附近水氣正在減少，週五各地雨勢漸緩，中部以北地區以短暫雨或多雲天氣為主，北台灣有機會看見陽光露臉，南部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨發生機會；但受東北風影響，週五清晨北台灣還是稍有涼意，清晨低溫約19到20度，其他約21到23度。

週六到下週一東北季風減弱，僅剩東半部有雨，其他地區以午後雷陣雨天氣為主，北部高溫可回升到29度，其他地區上看30度。

不過，下週二又會有另一道梅雨鋒面接近，李孟軒說，目前仍在觀察是滯留性鋒面還是移動性鋒面，預估影響時間會比這一波還長，週三、週四全台有雨，且不排除有較大雨勢發生。

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