神岡區大洲路機車佔道、大富路野狗橫行 居民無奈

2019-05-02 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市神岡區大洲路旁常停滿機車，原來是附近機車改裝店將道路當成營業場所停放機車，地方多次檢舉，卻無法可罰；另大富路野狗橫行追人車，居民擔心受怕，里長質疑市府不重視未積極處理；市府表示，已針對違規停放機車開罰，並捕捉9頭幼犬，將持續派員巡查，避免違規停放機車及流浪犬，影響交通及公共安全。

神岡區岸裡里里長謝繼潭表示，某機車改裝行長期佔用道路作為營業場所 ，將大量機車停放在大洲路旁，宛如「路霸」，因居民看不過去，多次反映，其打110等報案，警方及環保局卻長期未處理。

另神岡區大富路野狗成群，會追人咬人，民眾走路或騎機車行經都很害怕，他向動保處反映，動保處雖派員前來處理，但「趕狗不抓狗」，情況並未改善，致居民抱怨不斷，痛批市府不重視基層聲音，十分無奈，並質疑市府長期坐視不管，是否有隱情。

警方表示，大洲路383號旁路邊劃設白線，停放的機車也沒有放置「待售」字樣，不算違規停車，而大洲路412巷內，多輛機車違停在紅線，警方已告發6輛，並通報神岡區清潔隊針對違規停放的報廢機車公告限期移置清理，未來並將持續加強巡邏、取締，維護用路人安全。

至於神岡區大富路98巷周邊流浪犬追人追車情形，動保處指出，獲報後即與里長聯繫了解，並於本月1日派員至現場捕捉，初步已捕獲9頭幼犬，日後將持續派員巡查，避免流浪犬影響公共安全。

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