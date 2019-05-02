大甲區長安路豪雨積水 中市府研議改善

2019-05-02 15:25

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區長安路與國道三號交接處，因高速公路上排水系統與平面道路灌溉溝渠銜接不順，每逢大雨即易產生積水現象，多年來影響居民通行。為解決該路段易淹水問題，立法院副院長蔡其昌邀市議員施志昌及相關單位會勘研議改善方法，水利局將在二個月內提出該路段水路圖及初部改善方案。

蔡其昌今日邀集高公局中區養工局工務科科長林永基、鐵路局台中工務段產業主任陳俊吉、市議員施志昌、水利局、建設局、農田水利會與幸福里里長翁木榮等人共同會勘大甲區長安路。

幸福里居民邱桂梅說，長安路路面每逢豪雨必淹水，沿線幸福里4鄰與5鄰居民往返大甲或苑裡會經過長安路，有時道路宛如河溝，無法騎機車出門。

翁木榮表示，30多年過去了，該路段積水問題一直沒辦法有效解決，當年道路拓寬箱涵相接時就出現問題，之後時常有垃圾雜草堵塞狀況發生，希望經過這次會勘能夠徹底來根治。

蔡其昌表示，長安路路段每逢大雨就會變成水鄉澤國，整個道路雖不至於到可以行船，但大雨來臨時當地居民及用路人都必須涉水而過，期望在短時間內解決此路段長年淹水問題。2個月之後將會提出一個系統性的解決方案，透過中央、地方政府攜手合作，盡快來解決淹水的問題。

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