竹市原夢成長營 開啟原住民第二專長

2019-05-02 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市原住民超過4200人，以都市原住民為主，市府民政處今年爭取原民會經費，開辦原夢成長營，有文創皮革班及圖騰刺繡班和傳統美食班，僅限原住民參加，期許提供精采的課程，讓原住民擁有第二專長，也能推廣原民文化。

市府民政處原民科表示，今年的原夢成長營種類不少，5月初開辦，將會再增加商品設計班及手工編織班等成長營，原住民可依興趣選擇學習第二專長，市府也將開辦市集，提供銷售管道與機會，改善原住民的生活。

民政處表示，市府在那魯灣聚落規畫的原住民文化產業園區，已爭取到共4300萬元經費，未來遊客騎單車經過17公里自行車道，就可看到具有在地原住民特色的產業園區，除可感受原住民的熱情，也能透過文物飾品的展示與銷售，認識原住民文化。

新竹市原住民市議員林慈愛也鼓勵都市原住民來參與原夢成長營，學習第二專長，傳承及推廣原住民文化。

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