結合冷光、玻璃和導電油墨 楊明迭創造版畫的驚奇無限感

2019-05-02 15:01

［記者洪美秀／新竹報導］早在1993年就獲國家文藝獎的高雄師範大學美術系主任楊明迭，作品以版畫為主，這幾年他結合多媒材，利用版畫、冷光及玻璃和導電油墨等科技媒材，展現版畫的另類境界，今天起在交大藝文中心展出一系列作品，透過藝術家的視角，開啟版畫的奇幻之旅，展期到27日。

獲獎無數的楊明迭，從國立藝專畢業後，就到美國紐約州立大學研究創作，曾擔任國內多所大學藝術系教授，包括台北藝術大學、台南藝術大學、嘉義大學、台灣藝術大學等，目前是高雄師範大學美術系主任。

擅長版畫的楊明迭原是學美工及雕刻出身，並將雕刻技術運用在版畫上，這幾年更結合科技冷光及玻璃和導電油墨的技術融入版畫中，透過層層的堆疊，幻化出不同層次的新體驗，也開啟版畫的新創作方向，讓版畫充滿無限可能。

除了利用冷光進行版畫創作，楊明迭更展現紙漿立體版畫、玻璃裝置版畫等作品，有如一場版畫驚奇之旅，連交大校長張懋中都嘖嘖稱奇，直呼原是平凡的版畫，融入科技後也變得不一樣，不僅具現代科技感，更感受到藝術家無限的創作能量，相當震撼，作品展到27日，邀請喜愛版畫的民眾，來觀賞變化多端又奇異的版畫世界。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/