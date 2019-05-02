高雄春吶遭控違法 海洋局這樣說…

2019-05-02 14:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕「春吶25週年在高雄」活動，明起3天在旗津沙灘舉辦，一天票價最高2500元，卻遭投訴有違反海岸管理法之虞，聲稱原本海洋局曾認定活動違法，如果觀光局執意舉辦，將依法開罰，但海洋局今天否認指控，宣稱活動合法。

記者今天上午到活動現場查看，粗估東側欄杆長約500公尺，並加蓋黑布，入口在靠近北側欄杆，舞台則在南側，靠近彩虹教堂。

主辦單位為了施工方便及車輛、貨物通行，將鐵板鋪在原本青綠的草皮，工作車輛更開上徒步區，其中一部廂型車準備駛離過程，陷入植栽區的土堆受困。

海洋局副局長黃登福表示，依海岸管理法第31條、今年1月3日新修訂的「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用辦法」、整體海岸管理計畫等規定，春吶活動雖然管制人車，但只有3天，且舞台及欄杆等人工設施，並未打地基，事後會拆除，恢復原狀，所以不符合獨占性使用條件，也就是沒有違反海岸管理法。

投訴者指出，「聽聞」海洋局認定「春吶25週年在高雄」活動，有違反海岸管理法之虞，如果觀光局執意舉辦，將依法開罰，但至今沒有下文，活動明天就要開場了，「到底有無違法？」

黃登福強調，與內政部營建署討論後，已在4月17日的市府跨局處協調會中宣布合法。

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