用影像說基隆故事 總獎金45萬元

2019-05-02 14:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕在攝影玩家與民眾手機爭相拍攝基隆市山海美景，在臉書與LINE群組分享，使得基隆市觀光客增加，基隆市政府推動「公用頻道媒體近用」推廣計畫，今年特別提高影片和平面攝影比賽獎額，總獎金高達45萬元，首獎高達12萬元。

去年第一屆「美麗基隆」影像創作比賽，有108支影片報名，參與熱烈，影片類型多元，包括有旅遊片、景觀片、紀錄片、微電影及動畫片等，影片水準也普遍提升，競爭激烈。

比賽以公開徵件的形式，並以「美麗基隆」常設活動網頁，作為參賽作品露出及競賽平台，通過評審入圍之影片即可獲補助2千元，將評審25部作品入圍最後階段評審。影片徵選總獎金30萬8仟元，首獎12萬元，第二名6萬元，第三名3萬元，還有優、佳作、網路最佳人氣獎等。

另外，照片組攝影比賽總獎金12萬元，金牌獎3萬元，銀牌獎2萬元，銅牌獎1萬5千元。

副市長林永發說，今年還增加8場公民影像人才培訓營，招募學子與社會人士，讓民眾透過課程培育更能夠實踐媒體近用的理念及基本素養，培訓營可至官網報名。

活動簡章可至美麗基隆官網下載：http://www.beautiful-keelung.tw/

，參賽者須至活動官網上傳參賽影片youtube連結及填妥資料完成報名程序。徵件活動即日起至7月25日止，歡迎民眾踴躍投稿，把心目中美麗的基隆，用影像把基隆的故事說出來，入選作品除了可能成為基隆的宣傳影片外，也將於公用頻道CH3播出及魅力基隆youtube頻道宣傳。

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